Spettacolo 'Il bagno dell'oblio' al Teatro del Canovaccio

Appuntamento dal 10 al 12 febbraio 2023 (domenica 12 febbraio doppio spetacolo alle ore 18.00 ed alle ore 21) al Teatro del Canovaccio con lo spettacolo dal titolo 'Il bagno dell'oblio' di Joël Contival, traduzione e regia di Marco Longo, con Stefania Micale e Marcello Montalto.

La pièce, pubblicata nel 2014, ha debuttato per la prima volta a Perpignan nel 2016, con altre repliche a Toulouse e a Parigi, messa inscena sempre dalla compagnia “Jeux de Planche”, che l’ha anche presentata al Festival di Avignonene l’lluglio 2016. Nel corso di quella che l’autore stesso definisce una “commedia drammatica” pian piano i toni surreali di un’assurda storia di fraintendimenti, complice la perdita della memoria, vera o apparente, lasciano le atmosfere a metà tra l’onirico e la sbornia, per un’angosciante e drammatica sobrietà che palesa una violenza, quella domestica contro le donne, in un luogo, il bagno, metafora delle quattro mura familiari, in cui l’inferno è la coppia.

Prenotazioni ai numeri: 3914888921 e 3316987764