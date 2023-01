Spettacolo 'Dire, fare, baciare, lettera, testamento' alla Sala Futura

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

In scena martedì 24 gennaio alle ore 18 e mercoledì 25 gennaio con doppio spettacolo alle ore 10 per le scuole e alle ore 18 'Dire, fare, baciare, lettera testamento', curato da Valeria Raimondi ed Enrico Castellani, una sorta di manifesto dei diritti dei bambini, a volte trattati come piccoli adulti.

Uno spettacolo che è un po’ una denuncia, un po’ un appello. Ma è anche e forse soprattutto un’ode al bambino. E’ un canto alla sua bellezza, alle potenzialità che ogni bambino racchiude dentro di sé, all’infinita gamma di possibilità che ognuno di noi ha davanti quando nasce. Lo spettacolo, attraverso diversi quadri che si susseguono con ritmo travolgente, mostra e fa vivere come un bambino abbia bisogno di fare esperienze, di come abbia bisogno che gli vengano accordate stima e fiducia.

Sala Futura - Teatro Stabile di Catania - Info biglietti - Intero 12 euro - Ridotto 10 euro - Card a 5 spettacoli al costo di 40,00 € - Under 30 25,00 €.