Spettacolo 'Bartleby lo scrivano'

È una giornata qualunque nel prestigioso studio di un avvocato. Una giornata in cui tutto scorre identico, noioso e paziente. Finché un uomo da nulla, lo scrivano Bartleby decide di rispondere a qualsiasi richiesta con “Avrei preferenza di no”.

E’ questo l’inizio della turbolenza che si scatena in Bartleby, lo scrivano, spettacolo in cui un ineguagliabile Leo Gullotta interpreta quell’uomo da nulla, capace di innescare il caos nell’ordinario conformismo del suo luogo di lavoro. Prodotto da Arca Azzurra, lo spettacolo di Francesco Niccolini, liberamente ispirato al racconto di Herman Melville, è diretto da Emanuele Gamba e approda al Teatro Brancati di Catania venerdì 25 marzo (ore 21) con altre tre repliche sabato 26 (ore 17.30 e 21) e domenica 27 (ore 17.30). In scena, ad affiancare Leo Gullotta, ci sono gli attori Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci.