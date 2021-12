Spettacolo 'Beckett on Tourette'

Ai tempi di una pandemia che ha spinto le persone a rinchiudersi in casa per paura di contrarre il virus, in pochi, trovano il coraggio di uscire per continuare a partecipare alla vita. Prende le mosse da questa premessa Beckett on Tourette, spettacolo di VRAB pictures, connubio creativo di Lucilla Mininno, regista e attrice, e Giovanni La Fauci, artista contemporaneo, scenografo, costumista e musicista. Prodotto in collaborazione con Nutrimenti Terrestri, lo spettacolo arriva in scena al Piccolo Teatro della Città venerdì 17 e sabato 18 dicembre (ore 21).

Protagonisti, gli stessi autori Giovanni La Fauci e Lucilla Mininno (che ne è anche la regista) e Francesca Zecca nel ruolo “sospeso” di Tizio E. Il risultato è uno spettacolo di semi-varietà tragi-comica – sulle musiche di Giovanni La Fauci, Simone Di Blasi, Claudio La Rosa, Giovanni Brancati e le coreografie di Gaia Gemelli - in cui tutto si dipana sul filo della trasmissione Cosa è successo a un certo punto? che La Donna si ritrova ad affrontare completamente sola.

Sola, nello studio televisivo in cui da anni viene registrata la nota trasmissione, ha il compito di intervistare un ospite famoso con cui sviscerare un’urgente questione d’attualità, in particolare “Cos’è successo al mondo dell’Arte, dagli anni ’80 ad oggi?”. Durante la puntata, però, le cose non vanno esattamente come dovrebbero...