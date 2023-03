Il teatro Odeon ospita l'evento benefico "Una canzone per Telethon"

Paolo Vallesi sarà il super ospite dello spettacolo "Una canzone per Telethon" che si terrà al teatro Odeon di Catania, domenica 19 marzo alle ore 19, per un evento che mette insieme musica e solidarietà, a sostegno della ricerca scientifica che cerca la cura per le oltre 6 mila malattie genetiche rare. A presentare il progetto al coordinamento di Catania, guidato da Maurizio Gibilaro, Giovanni Alì, direttore artistico del festival Vulcanto, che ha organizzato una vera e propria competizione canora, che vedrà in scena giovani cantanti provenienti da ogni parte d’Italia e anche da Malta. Oltre 20 cantanti si esibiranno interpretando alcune delle più famose canzoni del panorama musicale nazionale ed internazionale, dinanzi ad una commissione di esperti presieduta dal cantautore fiorentino. Consacrato al successo nel 1992 con il brano “La forza della vita”, che si classificò terzo al Festival di Sanremo, Vallesi avrà il compito di scegliere il vincitore di un evento che vuole sensibilizzare i catanesi al valore del donare a chi è meno fortunato. Tutto il ricavato della serata infatti sarà devoluto alla Fondazione Telethon. I giovani aspiranti cantanti della serata, saranno accompagnati live dall'orchestra “BlueSound2”, diretta da Daniele Zappalà.