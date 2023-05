Spettacolo 'Che fine ha fatto l'uomo' con Biagio Izzo - Acquista i biglietti scontati sullo shop di Today.it

Il nuovo spettacolo di Biagio Izzo sarà una grande sorpresa. Il comico napoletano è sempre molto apprezzato a teatro con la sua comicità istintiva e ricca di improvvisazioni, due ore di risate garantite. Che fine ha fatto l’uomo? …venite a scoprirlo.

Biagio Izzo, napoletano DOC, è un attore, comico, cabarettista, commediografo e conduttore televisivo. Partito dalle emittenti campane, arriva a livello nazionale con il programma Macao. Innumerevoli apparizioni nei principali programmi comici e non solo; amatissimo in Italia e dalla comunità italiana all’estero.

Tutti lo ricordiamo nei cinepanettoni del 2000 o in TV come ospite fisso prima con Made in Sud e ora dal 2020 nel programma “Stasera tutto è Possibile”.

Appuntamento al Teatro Metropolitan di Catania il prossimo 27 maggio 2023 alle ore 21.00.