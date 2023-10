Spettacolo 'E' bugia o verità'

È tutto pronto per alzare il sipario della 20esima stagione teatrale di “Sotto il Tocco”. L’associazione teatrale, che fin dal suo esordio, vede la direzione artistica di Michele Russo è pronta ad andare in scena al Teatro di via Ravanusa, 18 a San Giovanni La Punta.

La 20esima stagione inizia con “E’ bugia o verità”. Tre gli appuntamenti: sabato 21 ottobre alle ore 20,30, domenica 22 ottobre alle ore 18, domenica 29 ottobre alle ore 18. “E’ bugia o verità” è un libero adattamento in lingua dialettale siciliana dal testo originale di Eduardo Scarpetta.

Il testo, con il suo sapiente gioco di bugie e di verità, presenta, nei suoi esilaranti due atti, tutte le caratteristiche tipiche del teatro del grande Scarpetta. L’autore affida alla bugia, alla menzogna spontanea e abituale il ruolo di protagonista. Quella bugia che viene detta in maniera così convinta da essere presa, il più delle volte, per verità, al punto che non si riesce a sapere discernere dove arriva il vero e dove comincia il falso, perché viene detto in modo spontaneo e con facilità, che mette in difficoltà e nel dubbio chi la subisce.

L’Associazione “Sotto il Tocco” con questo lavoro teatrale vuole regalare ore di spensieratezza e ironia per la classica commedia degli inganni e delle gag che si ripetono senza soluzioni di continuità. Una commedia che rievoca gli anni ‘20 con quel dialetto siciliano che lega un linguaggio di amore per la propria Terra con la cultura di quel tempo.

“E’ bugia o verità”, per la regia di Michele Russo e Luca Parisi, vedrà salire sul palco Giovanni Caruso, Enzo Tringale, Luca Parisi, Enzo Santangelo, Mariacarmela Cantale, Luigi Pace, Silvana Fornito, Pippo Del Popolo e Giovanna Abate. Scene di Salvino Scirè, tecnico audio e lui Michele Oliveri. Per info e prenotazioni tel: 095 741 38 45.