Spettacolo 'Quel santo di mio padre'

Giovedi 21 Luglio 2022 alle ore 21:00 a Caltagirone (CT) presso il Cortile dell'Istituto San Giuseppe (Via Principessa Maria Josè n.89) verrà rappresentato il nostro spettacolo teatrale “Quel Santo di mio padre” scritto, diretto e interpretato da Giuseppe Brancato con l’amichevole partecipazione in voce di Nicole Grimaudo in una produzione dell’Associazione Culturale “Nave Argo”.

Lo spettacolo è presentato nell’ambito della circuitazione regionale promossa dall’ Associazione Culturale “Latitudini” con il sostegno dell’Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo. Biglietto in prevendita: euro 10,00. Biglietto al botteghino: euro 12,00. Informazioni: Nave Argo, tel. 333 3533684. Prevendita: Edicola "Falcone - Borsellino", Piazza Falcone - Borsellino a Caltagirone.