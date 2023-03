Spettacolo 'Caro Papà'

Una commedia all’italiana, un’occasione di vero gioco teatrale in cui la magia della leggerezza viene riscoperta assieme al piacere del dialetto, tra una risata e una canzone, per due ore di sano divertimento. Al Teatro Nino Martoglio di Belpasso per la stagione organizzata da Brigata d'Arte Sicilia Teatro sabato 11 e domenica 12 marzo alle ore 17.30 l'Associazione Gags porta in scena “Caro papà”, spettacolo scritto e interpretato dal grande mattatore catanese Gilberto Idonea, che oggi vede in scena il figlio Alessandro, che ne firma anche la regia, insieme a Gino Astorina, Giovanna Criscuolo, Carlo Kaneba, Manuela Ventura, Salvo Disca, Enrico Pappalardo, Federica Fischetti, Antonella Cirrone e Giuseppe Brancato.