Spettacolo 'Il castello di K'

Si riaccendono le luci della ribalta per la compagnia catanese d’avanguardia che presenterà il nuovo spettacolo dal titolo “Il Castello di K.” il 27 novembre presso il salone Papotto dell’ex mattatoio comunale di via Zurria (San Cristoforo) alle ore 21 per poi replicare giorno 29 novembre presso la biblioteca comunale “Rosario Livatino” del castello di Leucatia (Barriera) alle ore 19.

È consigliabile prenotare il posto in sala componendo il numero 347 36 37 379, l’ingresso prevede l’acquisto di un biglietto da 5 euro, una piccola cifra per sostenere il lavoro di Fabbricateatro.