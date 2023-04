Spettacolo 'Convention a teatro'

SABATO 15 APRILE DALLE ORE 21.30 CONVENTION A TEATRO. Siamo soliti assistere alle FESTE nei classici locali da ballo, ebbene, questa volta vedrete muoversi ed entusiasmarsi insieme a voi in un crescendo di luci e suoni, dall'alto della TRIBUNA, nell'atmosfera di un TEATRO con un formidabile turnover, tanti DEEJAY che vi faranno ballare al ritmo dei migliori generi musicali del passato e del presente.

La SERATA da BALLO come non l’avete mai vista, trasformata e riadattata su forma teatrale in una delle location più prestigiose della città.

MUSICA - Agatino Privitera - Antonio Maugeri - Ernesto Villari - Luigi Papalia - Rosario Farrauto - Riccardo Marchese

SAX - Ruxo

ESPOSIZIONI ARTISTICHE - Katia Aquilotti

CONDUTTORE - Salvo Di Dio

REGIA e DIREZIONE TECNICA - Fabio Ruggiero

SABATO 15 APRILE dalle ore 21.30 un Palazzo Storico apre le sue porte ad un magnifico evento. Una zona dove poter ballare (SALA). Un'altra zona dove poter stare comodamente seduti in poltrona (TRIBUNA) e in divanetti (PALCOSCENICO). CONVENTION A TEATRO vi da appuntamento SABATO 15 APRILE DALLE ORE 21.30 presso il CINE TEATRO ODEON di Catania. Evento riservato con prenotazione nominativa e registrazione in lista. Ticket al Botteghino o in Prevendita.

€ 20 SALA comprensivo di ingresso, drink, assaggini food salato (no aperitivo, no cena)

€ 25 TRIBUNA comprensivo di ingresso, poltrona riservata, drink, assaggini food salato (no aperitivo, no cena)

€ 25 PALCOSCENICO comprensivo di ingresso, posto riservato, drink, assaggini food salato (no aperitivo, no cena)