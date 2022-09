Virginia Raffaele con 'Samusà' al Teatro Metropolitan

Prezzo non disponibile

Dopo l’eccezionale accoglienza di critica e di pubblico ricevuta nella prima stagione, la tournée teatrale di Samusà, lo spettacolo di Virginia Raffaele - che così tanto racchiude della sua arte e anche della sua vita - riparte per nuove città e arriva anche in Sicilia. Ecco le date da appuntare sul calendario: Virginia Raffaele sarà al teatro Metropolitan di Catania il 17-18-19 dicembre e al teatro Biondo di Palermo il 20-21-22 dicembre 2022.

Lo show sbarcherà nelle principiali città isolane grazie ad un’intuizione di Andrea Randazzo e di Agave Spettacoli e avrà inizio alle ore 21:00. Il racconto di Samusà si nutre dei ricordi di Virginia e di quel mondo fantastico in cui è ambientata la sua infanzia reale, il luna park, e da lì si sviluppa in quel modo tutto della Raffaele, che fa divertire ed emozionare, stupire e performare, commuovere e far ridere a crepapelle.

I biglietti sono in vendita su Ticketone.it, nei circuiti locali autorizzati e presso i botteghini dei teatri. Per info e approfondimenti è possibile telefonare al 393.94.50.020 o ancora inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it . Ticket a partire da 31 euro.