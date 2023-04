Spettacolo "C'è Costa per te"

Due ore di puro divertimento per dimenticare lo stress e i problemi di ogni giorno. Torna a Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea lo showman Antonello Costa, in scena sabato 15 aprile (doppio spettacolo alle ore 17.30 e alle ore 21) e domenica 16 aprile (ore 17.30) al Teatro Metropolitan di Catania con il nuovissimo “Cè Costa per te”, una sorta di omaggio alla regina della tv, Maria de Filippi, che con il suo format dedicato al valore dei sentimenti da anni fa sorridere i cuori registrando record di ascolti.

INFORMAZIONI - Biglietti: Poltronissime euro 20; Poltrone euro 15; Distinti euro 12. Botteghino Teatro Metropolitan, via Sant’Euplio, 21 – Catania Tel 095.322323 (h 10-12 e h 17-19).