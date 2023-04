Spettacolo “Cedesi in blocco: Moglie suocera e bassotto”

“Cedesi in blocco: Moglie suocera e bassotto” è la commedia brillante che andrà in scena al Teatro di via Ravanusa, 18 a San Giovanni La Punta. L’associazione teatrale “Sotto il Tocco”, che vede la direzione artistica di Michele Russo, è pronta a portare in scena la commedia di Salvatore Sottile per tre appuntamenti: sabato 22 aprile alle ore 20.30, domenica 23 aprile alle ore 18 e domenica 30 aprile alle ore 18.

Salvatore Sottile, autore e regista. dopo la forzata pausa pandemica, desidera offrire al pubblico con questa brillante commedia un momento di divertimento che serva a ridargli quella serenità ed allegria di cui è stato spogliato. Una commedia degli equivoci dove si snoda il classico intreccio e non mancano il paradosso, le situazioni comiche e il finale veramente curioso, che offrirà qualche spunto di riflessione.

La commedia ruota intorno a Francesco Sperto, angariato da una moglie irrequieta e da una suocera dispotica ed insopportabile, alle quali si aggiunge un aggressivo bassotto, sempre pronto ad avventarsi contro di lui, vuole dare una svolta alla sua vita, pubblicando un bizzarro annuncio sul giornale: "Cedesi in blococ moglie, suocera e bassotto" al malcapitato che risponderà, cercherà di trasferire l'intero pacchetto e riconquistare la tanto agognata libertà.

Ma può esistere un individuo tanto stupido, per non dire fesso, da aderire ad una simile proposta? Nella trama della commedia c'è e si chiama Felice Babbo. Da qui si snoda l'intreccio di questa brillante commedia, che si potrebbe definire anche farsa, nella quale le situazioni divertenti si susseguono a raffica fino ad un imprevisto finale a sorpresa.

Un' occasione, insomma, per trascorrere un paio d'ore all'insegna dello svago dopo la pausa pandemica. Nel cast, insieme a Sottile, ci sono Antonio Pidalà, Alessandra Pappalardo, Ida Cuomo e Gioele Pidalà. Scenografia Salvino Scirè. Luci e audio di Michele Oliveri. Per info e prenotazioni tel: 095 741 38 45.