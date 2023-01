Spettacolo 'La cena dei cretini'

Toti Mancuso e Totino La Mantia sono i protagonisti del prossimo appuntamento in cartellone al Teatro Angelo Musco di Catania. I due attori palermitani saranno in scena con Pietro Barbaro, Elisa Franco, Alberto Abbadessa, Giovanni Maugeri e Federica Breci in un nuovissimo e scoppiettante allestimento de “La cena di cretini”, diretto da Giampaolo Romania. Lo spettacolo debutterà giovedì 26 gennaio, alle ore 19, e sarà poi replicato venerdì 27 (ore 21), sabato 28 (ore 17.30 e 21), domenica 29 (ore 18), venerdì 3 febbraio (ore 21), sabato 4 febbraio (ore 17.30 e 21), domenica 5 febbraio (ore 18).

Ogni mercoledì sera un gruppo di amici, ricchi e annoiati, organizza per tradizione la cosiddetta “cena dei cretini”. In una serata conviviale dalle atmosfere squisitamente francesi, ciascun commensale dovrà portare con sé un personaggio ritenuto stupido, per poterlo, sadicamente e a sua insaputa, deriderlo per tutta la serata. Ma proprio quando tutto sembra andare come ci si aspetta, Il “cretino” di turno irrompe, con un roboante e inconsapevole salto nel vuoto, nella vita di un ricco editore, stravolgendone i piani goliardici, e trasformandolo da carnefice a vittima. In questo inarrestabile gioco di equivoci e incidenti si snoda la vicenda paradossale.