Spettacolo 'Cientos De Pajaros Te Impiden Andar' al TeatroImpulso

Ispirato a Nozze di sangue di Federico García Lorca. Di Pati Domenech. Con María Vidal. Regia di Pati Domenech e Jorge López. Costume design: Paula Roca. Video: Juan Carlos Fernandez. Recording studio: Yuyo Hornazabal. Abrego Productions España. Spettacolo in lingua spagnola al quale seguirà l’intervento del regista con traduzione in italiano. Presentato in anteprima all'International Institute of Performing Arts di New York, il 25 marzo 2010.