Circo a palla! Spettacolo di arte di strada

Per la prima volta sul nostro palcoscenico arriva lo straordinario Alex Russo, comico, cantautore, cabarettista, artista di strada e di teatro, con un esilarante spettacolo comicodi circo e teatro di strada. L'evento è riservato a 20 bimbe o bimbi (dai 4 anni in su), accompagnati da un adulto. Tutta l'organizzazione è realizzata nel rispetto delle norme anti-covid e del distanziamento sociale. All'ingresso sarà richiesto agli accompagnatori di esibire il green pass. INFO & PRENOTAZIONI: Potete inviare un messaggio FB alla pagina "Giardino in Scena - Rassegna teatrale" o contattarci al 3771595562 (anche Whatsapp). Il costo è di 15€ per la coppia bimba/o+accompagnatore.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...