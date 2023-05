Spettacolo di circo contemporaneo “Juri il cosmonauta”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 05/05/2023 al 07/05/2023 da domani Orario non disponibile

Le arti circensi e la nuova scena cantautorale sono le protagoniste della ricca serata di venerdì 5 maggio da Zo Centro culture contemporanee di Catania, unico organismo di programmazione multidisciplinare in Italia riconosciuto dal Ministero della Cultura.

Si comincia alle 19 negli spazi esterni di SpiazZo con il primo appuntamento 2023 di “Cirque”, il festival internazionale di circo contemporaneo, una delle rassegne storiche del centro culturale catanese. In scena la prima replica di “Juri il cosmonauta”, spettacolo di clownerie di Giorgio Bertolotti e Petr Forman che firmano anche la regia.

In scena Giorgio Bertolotti e Rosalie Schneitler. Lo spettacolo – adatto per bambini di 6 anni in su - replica sabato 6 maggio, alle 18 e alle 20.30, e domenica 7 maggio alle 11.30, alle 18 e alle 20.30.

Info: tel. 0958168912 da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 13), email biglietteria@zoculture.it .

Z? Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici, 6 – 95129 – Catania.