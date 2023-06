'Circo Coliseum' a Biancavilla: acquista i biglietti sullo shop di Today

Prezzo non disponibile

Il Circo Coliseum porta in pista la tradizione e la bellezza dell’arte circense, capace di proiettare lo spettatore nell’affascinante mondo del circo.

Giovani talenti, esperti in discipline acrobatiche, addestratori di felini, curano nel dettaglio le loro performance e si esibiscono in uno spettacolo che fa sognare grandi e piccini. Novità 2022 Globo della Morte, direttamente dagli Stati Uniti, di nuovo in Sicilia dopo 6 anni.

Gli spettacoli si terranno a Biancavilla, in via dei Fiori, presso lo spazio di fronte al supermercato Decò. Dal 1 al 12 giugno 2023. Tutti i giorni un doppio appuntamento, alle ore 18.00 e alle ore 21.15 – Lunedì 12 unico spettacolo alle ore 18.00.

