Spettacolo 'Clown in libertà'

Il circo come arte e non puro intrattenimento è al centro della mission di Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini e Alessandro Mori ovvero la compagnia parmense Teatro Necessario, protagonisti dello spettacolo di arti circensi “Clown in libertà”, secondo appuntamento della stagione 2022-2023 di AltreScene, la rassegna di creazioni contemporanee di Z? Centro Culture Contemporanee di Catania quest’anno votata alla multidisciplinarietà e focalizzata sui temi degli esclusi e dei diritti. In “Clown in libertà” (in calendario domenica 4 dicembre alle ore 18) il livello multidisciplinare è fortissimo in quanto Adorni, Bianchini e Mori sono sia attori, che giocolieri che musicisti.

Biglietti: € 15 botteghino, € 12 prevendita su Dice.fm, € 6 studenti. Info e prenotazioni: tel. 0958168912 da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 13), email biglietteria@zoculture.it . La prenotazione non garantisce l’accesso al teatro dato che avranno precedenza i possessori di ticket già acquistati online. E’ necessario presentarsi al botteghino fino a 15 minuti prima dell’orario di inizio previsto per non perdere il diritto di prenotazione. Indirizzo: Z? Centro culture contemporanee, piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.