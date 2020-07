Senti chi abbaia! Spettacolo di clownerie

Venerdì 31 Luglio alle ore 18:00 il nostro giardino ospiterà "SENTI CHI ABBAIA!", un divertentissimo spettacolo di clownerie che ha per protagonisti Yaya, una deliziosa cagnolina acrobata ed Unnico, il suo simpaticissimo padroncino giocoliere. Il divertimento è assicurato con le acrobazie della piccola grande Yaya. L'evento è riservato a 25 fortunatissimi bimbi (dai 4 anni in su). E' possibile accompagnare e affidare i bimbi allo staff, che si occuperanno della loro sorveglianza e delle loro esigenze, ma sarà prevista una vasta area attrezzata per il ristoro dei genitori che desiderano trattenersi durante lo spettacolo.

Sarà anche consentito fare foto e video a piccoli gruppi, al fine di non creare assembramenti nell'area palco. Tutta l'organizzazione è realizzata nel rispetto delle norme anti-covid e del distanziamento sociale. INFO & PRENOTAZIONI: Potete inviare un messaggio FB alla pagina "Giardino in Scena - Rassegna teatrale" o contattarci al 3771595562 (anche Whatsapp).