Spettacolo 'Come fosse amore' al Teatro Metropolitan

Quando le delusioni d'amore trovano sfogo in un rifiuto totale per il sentimento stesso, come si può tornare ad amare? Riprende al Teatro Metropolitan di Catania “Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” che sabato 27 e domenica 28 gennaio (sabato alle ore 17.30 e alle ore 21, domenica alle ore 17.30) ospita “Come fosse amore” la nuova commedia di Marco Cavallaro, autore di esilaranti successi come “That's Amore”, “Se ti sposo mi rovino” e “Amore sono un po' incinta”.

Alessia Francescangeli, Ludovica Bei, Alessandra Cosimato, Sonia Di Fraia, Marco Cavallaro e Peppe Piromalli sono i protagonisti di uno spettacolo che promette grasse risate. Tre donne, totalmente differenti tra di loro, fanno ricorso ad una terapeuta per riparare il loro cuore infranto, ma nessuna di loro sa che anche la stessa terapeuta ha il cuore infranto.

E allora come fare a far tornare la voglia di aprirsi al sentimento piu? importante della vita? Forse bisognerebbe scoprire quali sono i loro gusti e cercare “l’uomo ideale”. Riuscira? la nostra terapeuta a salvare le ragazze, e anche se stessa, e trovare la felicita?? Di certo serve l'aiuto di un uomo, o più uomini... e se l'uomo in questione fosse la somma di tanti uomini messi insieme?

INFORMAZIONI. Biglietti: poltronissime € 25; poltrone € 20; distinti € 15. Ridotti: over 65, under 18, studenti universitari. Info e prevendita: botteghino del Teatro Metropolitan (via Sant’Euplio 21 a Catania).Tel 095322323 - 337951927.