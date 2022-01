Spettacolo di opera dei pupi - Duello con Don Chiaro

Dopo le vittorie conseguite da Carlo Magno in terra d'Aspromonte sulle truppe di Agolante di Biserta ed i suoi due figli Almonte e Troiano, la pace sembra regnare sull'Impero. Nuovi venti di discordie e malefatte si abbattono sulla pregiata corte di Parigi: vecchie inimicizie riprendono la via dell'intolleranza e, il sogno di libertà dei popoli, un pretesto per mascherare invidie e risentimenti. Carlo accoglie a Corte la fraterna e leale obbedienza di Don Buoso, mediatore del popolo di Borgogna, venuto a porre pace ed alleanza tra l'Imperatore ed il fratello Gherardo. Nella sua ricerca di indulgenza e cessazione delle ostilità, Don Buoso è sostenuto dall'altro fratello, Don Chiaro, il quale ha già provato la sua fedeltà e la sua pronta spada a Carlo Magno in Aspromonte. Ma contro questo sogno di comunione e di convivenza, Gano di Magonza, cancelliere di Carlo, trama per distruggere e seminare l'odio tra le due parti.