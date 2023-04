Spettacolo 'Didone Pop' al Piccolo Teatro della Città

Un’eroina moderna e popolare la Didone di quest’opera che lascia la sua terra martoriata per trovare una nuova meta su cui approdare e trovare pace per sé e per il suo popolo. È lei la protagonista di Didone Pop, scritto da Beatrice Monroy e Luana Rondinelli (tratto dal libro Dido Operetta Pop della stessa Monroy) e prodotto dal Teatro della Città, in scena al Piccolo Teatro della Città, venerdì 21 e sabato 22 aprile, ore 21. Il testo, diretto da Luana Rondinelli, con le scene e i costumi di Vincenzo La Mendola, vede protagonisti Laura Giordani, Luana Rondinelli, Luca Fiorino, Luigi Nicotra in una proposta “fuori dagli schemi”.