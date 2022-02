Spettacolo “Don Chisciotti”

Prezzo non disponibile

Dal 12 al 27 febbraio, tutti i fine settimana, il sabato alle 18.00 e la domenica con doppio spettacolo alle 11.00 e alle 18.00, sarà in scena al Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania, lo spettacolo di prosa, pupazzi e maschere “ Don Chisciotti”. Liberamente ispirato al capolavoro di Cervantes, il testo, nella riscrittura di Letizia Catarraso, si nutre piacevolmente anche dell’opera poetica che, nel ‘700, è stata creata dal poeta siciliano Giovanni Meli.

Filippo Aricò sarà Don Chisciotti, l’ ingenuo e buffo protagonista, tanto appassionato lettore di avventure cavalleresche da convincersi di essere lui stesso un cavaliere. Letizia Catarraso darà corpo invece ai personaggi in dialetto, Sancio Panza, in curiosa alternanza con lo stesso Chisciotti, la Mugnaia e ai pupazzi e alle maschere. Amara Grigoli, una giovane allieva dei corsi di recitazione dell’Associazione “Percorsi Divertenti” sarà la dolce nipote e la voce poetica incarnata in Dulcinea.

Piccolissimi, grandicelli e adulti potranno godere dell’incanto di una messinscena semplice e originale con il consueto coinvolgimento anche sul palco. Locale sanificato con distanziamento. Regole Anticovid. Ingresso 5 euro. Prenotazione obbligatoria al 330843843.