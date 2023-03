Spettacolo 'Ecce homo' allo Zo Centro Culture Contemporanee

Domenica 5 marzo 2023 alle ore 20.30 appuntamento allo Zo Centro Culture Contemporanee con lo spettacolo di Antonio Ciravolo dal titolo 'Ecce Homo'. Protagonista è Giovanni Arezzo.

Note sullo spettacolo: "???? ???? e? uno spettacolo in cui il Cristo si spoglia dal credo e si riveste di senso. Il senso di un uomo che si lascia vivere davvero. L'amore per una donna che lo guarda per la prima volta in viso e non chiede nulla. Nessuna devozione, nessuna preghiera. Solo lei che lo prende per mano e gli spiega la vita. Poi il lavoro, la solitudine, la Chiesa, gli emarginati, gli stereotipi, l'abbandono, Iggy Pop e i Ricchi e poveri! Gesu? balla e parla. Tra l'amore per mamma e il timore di papa?. Gesu? e? sui quaranta, e? tornato e vuole rimanere. Gesu? e? uomo, finalmente".

Ticket: - 15€ intero prevendita e botteghino: https://link.dice.fm/peb423f98e7d. 10€ ridotto studenti universitari. Info e Prenotazioni: •095 8168912 da lunedì a venerdì (dalle 10.00 alle 13.00) •biglietteria@zoculture.it.