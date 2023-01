Spettacolo 'Ecce Homo' allo Zo Centro Culture Contemporanee

Il 29 Gennaio 2023 alle 20:30, da Zo? Centro Culture Contemporanee, va in scena “Ecce Homo”, uno spettacolo scritto e diretto da Antonio Ciravolo, con Giovanni Arezzo, prodotto dall’Associazione Culturale Nudalava, con Ivana Privitera nel ruolo di assistente alla regia.

Ecce Homo e? uno spettacolo in cui il Cristo si spoglia e si riveste. Si spoglia dal credo e si riveste di senso. Il senso di un uomo e dell'esserlo. Il senso di un uomo che vuole farsi padre. Dio e? morto, dicevano, il padre e? morto, diceva qualcun altro. In verita? qui il padre c'e?, se ne sente l'inamovibile presenza, ma concede poco, quasi nulla. Ma quel nulla e? spazio libero, e? liberta? e dolore. Cosi? Gesu? si lascia vivere davvero. L'amore per una donna che lo guarda per la prima volta in viso e non chiede nulla.

Nessuna devozione, nessuna preghiera. Solo lei che lo prende per mano e gli spiega la vita. Poi il lavoro, la solitudine, la Chiesa, gli emarginati, gli stereotipi, l'abbandono, Iggy Pop e i Ricchi e poveri! Gesu? balla e parla. Tra l'amore per mamma e il timore di papa?. Gesu? e? sui quaranta, e adesso sa cosa vuol dire. Gesu? e? tornato e adesso vuole rimanere. Gesu? e? uomo, finalmente.

Ticket: https://link.dice.fm/iab19a442c4a • €15 intero • €10 ridotto studenti universitari. Info e Prenotazioni: • 095 8168912 da lunedi? a venerdi? (dalle 10.00 alle 13.00) • biglietteria@zoculture.it.