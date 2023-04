Spettacolo 'Ecce robot'

Sabato 22 aprile, alle 21, ultimo atto per la stagione 2022-2023 di AltreScene, la rassegna di teatro contemporaneo di Zo Centro Culture Contemporanee di Catania. In scena “Ecce robot”, di e con il drammaturgo, regista e attore romano Daniele Timpano, disegno luci e voce narrante di Marco Fumarola, una produzione Gli Scarti e Kataclisma Teatro.

Un attore ricostruisce la trama di un vecchio cartone animato giapponese. Ispirato liberamente all’opera di Go Nagai (fra gli altri, Goldrake, Jeeg Robot, Space Robot, Jet Robot, Il Grande Mazinga, Mazinga Z) lo spettacolo ripercorre per frammenti l’immaginario eroico di una generazione cresciuta davanti alla tv nell’Italia delle stragi, del rapimento di Aldo Moro, delle Brigate Rosse, dell’ascesa di Silvio Berlusconi e delle sue televisioni.

Biglietti: € 15 botteghino, € 12 prevendita su Dice.fm, € 6 studenti. Info e prenotazioni: tel. 0958168912 da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 13), email biglietteria@zoculture.it . La prenotazione non garantisce l’accesso al teatro dato che avranno precedenza i possessori di ticket già acquistati online. E’ necessario presentarsi al botteghino fino a 15 minuti prima dell’orario di inizio previsto per non perdere il diritto di prenotazione. Indirizzo: Z? Centro culture contemporanee, piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.