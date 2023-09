"How did I end up in this place?" alla Cappella Bonajuto

Una discoteca underground egiziana in cui si indaga il desiderio attraverso una rivendicazione dell’idea di corpo femminile. Approda in Italia, in prima nazionale, la performance di danza e parola How did I end up in this place? della coreografa, interprete e autrice egiziana Hend Elbalouty.

L’appuntamento – nell’ambito di Mediterrartè - festival internazionale delle realtà artistiche del Mediterraneo, organizzato da Artelè - è per giovedì 14 e venerdì 15 settembre, ore 21, alla Cappella Bonajuto di Catania.

Si tratta di uno spettacolo innovativo in cui le parole fluttuano tra l'arabo, l'inglese e i sovratitoli in italiano che sono parte integrante dello spettacolo, mettendosi in relazione con la potenzialità del corpo stesso. Nessuna traduzione è, infatti, diretta quanto mediata dall'esperienza di ciò che ogni linguaggio consente di esprimere e percepire in termini di sentimenti ed emozioni.

La performance mette al centro l'idea del corpo femminile esibito, del corpo che si permette di riappropriarsi del proprio desiderio, del corpo che vive senza vergogna e con piacere mettendo in discussione lo sguardo maschile e la sua espressione.

Lo spettacolo indaga la fisicità e la sua relazione con le emozioni scavando nei traumi, nello sguardo patriarcale, nella storia della sessualizzazione e dei corpi non dominanti. Invita il pubblico a sperimentare emozioni intense ed estreme, la dualità di dolore e di piacere, toccando emozioni e desideri che solitamente restano nascosti e non detti.