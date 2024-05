Spettacolo 'L'erba del vicino'

L’associazione teatrale “Sotto il Tocco” si prepara a concludere la stagione 2023/24. Una stagione brillante che ha fatto “spegnere” venti candeline sul palco del Teatro di via Ravanusa, 18 a San Giovanni La Punta. Due decenni di attività teatrale per “Sotto il Tocco”.

Il sipario per l’ultimo spettacolo in programma per questa stagione si aprirà per la commedia brillantissima “L’erba del vicino” di Marco Lombardo, che ne cura anche la regia.

Tre gli appuntamenti previsti: sabato 18 maggio alle ore 20,30, domenica 19 maggio alle ore 18 e domenica 26 maggio alle ore 18.

Sul palco, avvolti dalla scenografia di Salvino Scirè, saliranno gli attori Marcello Marino, Salvo Lorenzini., Salvo Scuderi, Marco Lombardo, Massimo Ferrari, Anna Mannino, Sandra Calvagno e Antonio Spitaleri. Tecnico audio e luci Michele Oliveri.

Durante i tre appuntamenti teatrali, “Sotto il Tocco” presenterà la prossima stagione teatrale che sarà ufficializzata anche sui canali social dell’associazione teatrale. Per info e prenotazioni tel: 095 7413845.