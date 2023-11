Spettacolo 'Una famiglia quasi perfetta'

Orario non disponibile

Quando Dal 30/11/2023 al 17/12/2023 Orario non disponibile

Una cena, cinque amici, quattro risate scandite da ricordi, confessioni, equivoci che conducono la serata verso il confronto, trasformando l’apparente atmosfera di complicità in un furibondo scontro verbale dall’irresistibile ritmo comico.

Con la regia di Francesco Maria Attardi e un cast scoppiettante e affiatato, al Teatro Angelo Musco di Catania arriva in scena “Famiglia quasi perfetta”: una commedia in cui i protagonisti - interpretati da Francesca Ferro, Eduardo Saitta, Francesca Agate, Adriano Aiello e Plinio Milazzo - si concederanno senza filtri, mettendo in dubbio vedute politiche, condizioni sociali, credenze popolari e soprattutto rapporti familiari.

Lo spettacolo debutterà giovedì 30 novembre, alle ore 19, e sarà poi replicato fino al 17 dicembre.

Queste tutte le repliche dello spettacolo: venerdì 1 dicembre (ore 21), sabato 2 (ore 17.30 e 21), domenica 3 (ore18), venerdì 8 (ore 21) sabato 9 (ore 17.30 e 21), domenica 10 (ore 18), venerdì 15 (ore 21), sabato 16 (ore 17.30 e 21), domenica 17 dicembre (ore 18).

Per informazioni: Tel. 095 538188 - 333 7781632. Orario botteghino presso Teatro ABC: da martedì a sabato 16:00/20:00, giovedì anche 10:00/13:00. Costo del biglietto: 20 euro (è accettata la “carta del docente”). Biglietti online su teatroabc.eu/musco.