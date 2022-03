Spettacolo 'Finalmente si mangia' al Teatro Zig Zag

A grande richiesta si replica, al Teatro Zig Zag di via Canfora 69, ancora per il prossimo fine settimana del 26 e 27 marzo “Finalmente si mangia!”. Gli orari sono sempre gli stessi: sabato alle 18.00 e domenica alle 11.00 ( per gruppi su richiesta) e alle 18.00. Arlecchino e Pulcinella, gli amatissimi protagonisti assoluti della storia, sempre in competizione per la dolce Colombina e questa volta anche per “scroccare” un pranzetto nella nuova trattoria di Brighella riscuotono l’interesse dei bambini e perfino dei grandi.

Tra le risate, i piccoli spettatori sono come sempre invitati a prendere parte alla vicenda dando un contributo determinante all’evolversi dell’epilogo. Ingresso 5 euro. Prenotazione obbligatoria al 330843843. Locale sanificato con regole antiCovid.