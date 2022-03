Spettacolo 'Finchè morte non ci separi'

Pino Insegno e Alessia Navarro in scena al Teatro ABC di Catania per il penultimo appuntamento della stagione di prosa “Turi Ferro” 2021/2022. I due attori romani saranno i protagonisti di “Finché morte non ci separi”, una divertente e spumeggiante commedia sul rapporto di coppia e sul sentimento per eccellenza, l’amore. Lo spettacolo debutterà sabato 2 aprile (ore 21) per poi essere replicato domenica 3 aprile (ore 18), venerdì 8 aprile (ore 21), sabato 9 aprile (ore 17.30 e 21) e domenica 10 aprile (ore 18).

“Finché morte non ci separi” è prodotto da Uao Spettacoli. La regia è di Claudio Bruni, le scene di Tiziana Liberotti, i costumi di Rosalia Guzzo e il disegno luci di Marco Laudando.