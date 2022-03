Spettacolo 'Fiori d'acciaio' al Teatro ABC

Prezzo non disponibile

Un super cast tutto al femminile per “Fiori d’acciaio”, la celebre commedia di Robert Harling in scena sabato 5 (alle 21) e domenica 6 marzo (alle 18) al Teatro ABC di Catania per la stagione di prosa “Turi Ferro” 2021/2022 organizzata da ABC Produzioni. Protagoniste del nuovo adattamento, diretto da Michela Andreozzi e Massimiliano Vado, sono Tosca D’Aquino, Rocío Muñoz Morales, Emanuela Muni, Emy Bergamo, Martina Difonte e Giulia Weber. Dal testo teatrale, nel 1989, è stato tratto un film sceneggiato dallo stesso Harling e diretto da Herbert Ross, con Julia Roberts tra le protagoniste.

Dopo la prime due rappresentazione nel weekend, “Fiori d’acciaio” tornerà al Teatro ABC per altre quattro repliche: venerdì 11 (alle 21), sabato 12 (alle 17.30 e alle 21) e domenica 13 marzo (alle 18). Lo spettacolo è prodotto da L’Isola Trovata - Corte Arcana. Le scene sono firmate da Carlo De Marino, i costumi da Mara Gentile e le musiche da Roberto Procaccini. Per informazioni 333 7781632 - 095 538188. Orario botteghino: da martedì a sabato 16:00/20:00, giovedì anche 10:00/13:00.