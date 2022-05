Spettacolo "La fortuna con l'effe maiuscola"

“Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea 2022” si conclude sabato 14 e domenica 15 maggio (sabato alle ore 17.30 e alle ore 21; domenica alle ore 17.30) con un classico del teatro napoletano “La fortuna con l'effe maiuscola”, scritta a quattro mani da Eduardo De Filippo e Armando Curcio, e che si rifà alla commedia dell’arte e alla farsa, con il semplice intento di divertire ed emozionare. Alessandro Idonea, che firma la regia, vestirà anche i panni del protagonista Giovanni Ruoppolo, un uomo che, sebbene colpito e amareggiato dalla vita, non rinuncia alla lotta per affermare la propria sopravvivenza. Al suo fianco, nel ruolo della moglie, Giovanna Criscuolo, Bruno Torrisi in quello del notaio, Salvo Disca in quello di Enricuccio e Nellina Fichera in quello di Agatina.

INFORMAZIONI - Biglietti: Poltronissime euro 20; Poltrone euro 15; Distinti euro 12. Prevendite: Botteghino Teatro Metropolitan, via Sant’Euplio, 21 – Catania. Tel 095.322323 (ore 10-12 e ore 17-19) Orari: sabato alle ore 17.30 e alle ore 21; domenica alle ore 17.30