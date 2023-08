Un fantastico cast di artisti si esibiranno sullo stesso palco per uno show unico e spettacolare. Freddie Mercury, interpretato magistralmente da Luca Villaggio ti sorprenderà. Apertura cancelli h. 20.30, inizio concerto h. 21:00, a seguire Dj-set a cura di Radio Delfino. Per l'acquisto dei biglietti cliccare sul seguente link .

'Freddie: The show must go on' a Zafferana Etnea