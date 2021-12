Il Gabinetto degli Autori

Dal 17 dicembre inizia questo nuovo web-format, dalle sale dell’Ostello degli Elefanti a Catania. Quello che vedrete è un esperimento che ruba (e speriamo di farlo da ladri professionisti e onesti alla Lupin) la propria forma e da varie fonti: quelle televisive soprattutto, ma anche radiofoniche e quelle nate nei locali delle città, dove si può ascoltare musica o poesia. Entrerete in un Gabinetto intimo dove vedrete gente fare i propri bisogni, non fisiologici ma diciamo, spirituali. Vedrete persone esibirsi, sketch e musica, interviste, in un flusso che, speriamo, vi faccia uscire da lì con buon umore e qualcosa di bello a cui pensare.

L’ingresso è gratuito e su prenotazione, dovrete scrivere o chiamare all’Ostello degli Elefanti. Ingresso riservato ai soci Welcome 2 Sicily. Super green pass Obbligatorio. Posti Limitati secondo le normative vigenti antidiffusione del SARS C-19. Numero tel 0952265691. Mail info@ostellodeglielefanti.it. Instagram: Ilgabinettodegliautori.