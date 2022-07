Spettacolo 'Io sono Chiara'

Mise en espace con aperitivo per il monologo teatrale Io Sono Chiara al Teatro Musco di Catania il 29 luglio 2022 dalle ore 20. Il monologo dal titolo Io sono Chiara ha già visto la luce in versione di corto teatrale ed è stato rappresentato finora una sola volta, al festival del Teatro Corto in Cortile, il 17 settembre 2021 al Cortile Platamone di Catania. La performance sarà preceduta da un aperitivo, incluso nel costo del biglietto, da gustare

ai tavoli posti all'esterno, nel cortile dello storico teatro in via Umberto I, 312.

Per questo motivo, si consiglia di arrivare con un certo anticipo rispetto all’inizio dello spettacolo, previsto per le ore 21. L’ingresso è di 13 Euro. I biglietti si possono prenotare via email scrivendo ad attorialmente@gmail.com mentre il botteghino è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 20 presso il Teatro ABC e la sera stessa sul posto.