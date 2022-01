Spettacolo “Io” allo Zo Centro Culture Contemporanee

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

AltreScene, la rassegna di arti sceniche contemporanee di Z? centro culture contemporanee di Catania, diretto da Sergio Zinna, all’inizio del 2022 entra nel vivo con altri otto spettacoli, in calendario dall’8 gennaio al 7 maggio, uno sguardo sulle migliori proposte di teatro contemporaneo nazionale, con una grossa attenzione alla nuova drammaturgia siciliana. Arte che vuol dire vita dove il corpo dell’attore gioca un ruolo fondamentale, dove la scena diventa azione drammaturgica.

Si comincia l’8 gennaio con Antonio Rezza il quale calcherà il palco di Z? con “Io”, spettacolo di Flavia Mastrella e Antonio Rezza, ormai un vero classico degli artisti Antonio Rezza Flavia Mastrella premiati nel 2018 con il Leone d’oro alla carriera alla Biennale di Venezia. Due le repliche previste, alle 18.30 ed alle 21. “Io” di Flavia Mastrella Antonio Rezza con Antonio Rezza. Quadri di scena Flavia Mastrella, (mai) scritto da Antonio Rezza. Assistente alla creazione Massimo Camilli, tecnica Daria Grispino, organizzazione generale Marta Gagliardi, macchinista Andrea Zanarini. Prodotto da RezzaMastrella e La Fabbrica dell’Attore - Teatro Vascello. Lo spettacolo. Il radiologo esaurito fa le lastre sui cappotti dei pazienti mentre un essere impersonale oltraggia i luoghi della provenienza ansimando su un campo fatto a calcio. Io cresce inumando e disumano, inventando lavatrici e strumenti di quieto vivere. Il radiologo spossato avvolge un neonato con l'affetto della madre, un individualista piega lenzora a tutto spiano fino ad unirsi ad esse per lasciare tracce di seme sul tessuto del lavoro. Scena e struttura. Anche questo allestimento scenico si avvale dei quadri di scena o teli intesi come arte. Le scene sono coinvolte completamente nell'azione drammaturgica, la struttura è di metallo sottile, sostiene i teli che, disposti in vari piani, risentono del movimento del corpo... Tutto barcolla.

L'ingresso è consentito solo ai possessori di Green Pass “rafforzato” (vaccinazione e guarigione). Prenotazioni: allo 0958168912 da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 14) e al 3281742045 tutti i giorni tranne domenica e festivi (solo tramite messaggi whatsapp dalle 15 alle 18). Biglietti per “Io” con Antonio Rezza: € 22 intero, ridotto € 18 per studenti e gruppi di almeno 6 persone. Prevendita on line: https://www.ticketone.it/artist/antonio-rezza/. Le prenotazioni saranno valide fino al 4 gennaio, data entro la quale acquistare il biglietto presso gli uffici di Z? dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14. Z? centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici, 6 – 95129 – Catania.