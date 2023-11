Dal 16 al 19 novembre per la rassegna 'Palco Off' appuntamento al CUT - Centro Universitario Teatrale UNICT con lo spettacolo 'Itinerdante' con Eugenio di Fraia ed Angelo Marrone al pianoforte. In modo avvincente e fisico sono portati in scena i più emozionanti canti dell’inferno di Dante, dimostrando tutta l’attualità della Divina Commedia.

Musiche originali composte ed interpretate dal vivo direttamente dall’autore. Produzione Naufraghi Inversi (Roma). Per informazioni e prevendite - Segreteria Palco Off 342/5572121 (prenotazioni via SMS e Whatsapp). Info: direzione@palcooff.it. Prevendite: prenotazione@palcooff.it.