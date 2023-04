Spettacolo 'La mite' al Teatro del Canovaccio

"La Mite" è stata definita dal critico Leonid Grossman come “una delle storie di disperazione più potenti nella letteratura universale”. È un racconto affascinante, a tratti morboso e oscuro, senza pietà, avvolto da un nichilismo tragico. La profonda conoscenza dell’umano del grande maestro lo fa parlare direttamente a noi, alle zone più recondite del nostro animo. Esso disvela, con conoscenza chirurgica, i rapporti di potere che si possono celare dietro un rapporto amoroso. Lo fa attraverso un protagonista che ha perso il suo posto nel mondo; un uomo del sottosuolo in cerca di vendetta nei confronti della società. Lo fa attraverso una donna che lui ha scelto, appositamente giovane e ingenua, per essere totalmente sua.

In questo spettacolo la regia di Toscano/La Bua ha deciso di dare voce al protagonista, interpretato da Giovanni Arezzo. Accanto a lui, invece, la figura insondabile della Mite, interpretata da Alessandra Pandolfini. Questi due personaggi, marito e moglie, uomo e donna, si fronteggiano come duellanti: costretti a combattere tra di loro, ma “umani troppo umani” in cerca di salvezza o, forse, soltanto amore. Per info e prenotazioni: 3914888921 - 3924374074.

LA MITE di Fëdor Michajlovi? Dostoevskij con Giovanni Arezzo e Alessandra Pandolfini. Regia Toscano/La Bua. Adattamento e drammaturgia Valeria La Bua. Luci Davide A. Toscano e Simone Raimondo. Coproduzione Teatro Del Canovaccio Catania e Teras Teatro.

14 APRILE ORE 21

15 APRILE ORE 21

16 APRILE ORE 18