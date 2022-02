Spettacolo 'Lupo' allo Zo Centro Culture Contemporanee

Sabato 26 febbraio, alle ore 21 e domenica 27 febbraio, alle ore 18.30, quarto appuntamento del 2022 per AltreScene, la rassegna di arti sceniche contemporanee di Z? Centro culture contemporanee di Catania, diretto da Sergio Zinna. In prima nazionale, torna in scena “Lupo”, scritto da Carmelo Vassallo, nella singolare messinscena di Savi Manna, regista ed unico interprete, che dona così nuova vita allo spettacolo che nel 2007, brillante esempio di nuova drammaturgia siciliana, lo vedeva in scena co-protagonista al fianco del compianto Vassallo. La musica dal vivo è affidata al contrabbassista Andrea Marino e al sassofonista Davide Peri.

Ambientato in un quartiere popolare di Catania, “Lupo” è un racconto scritto con un linguaggio terragno, in catanese stretto, e affronta il delicato tema dell'omosessualità e il suo tabù. “Lupo” racconta l’incontro tra un ragazzo di 15 anni, Cocimu, e un uomo di 30, Lupo. Da una partita a calcetto giocata nel bar sotto casa, tra lo studente e l’emarginato nasce un sodalizio forte ed esclusivo. Tra giornate trascorse al mare e corse in Vespa, il cerchio che racchiude i due si stringe sempre di più: l’attrazione di Cocimu per Lupo cresce in modo incontrollabile e il giovane, terrorizzato dall’idea di essere una femminedda, spezza in modo brutale il vincolo che non lo fa vivere più.

Informazioni - L'ingresso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di mascherina ffp2 e di una delle certificazioni verdi Covid-19. Prenotazioni: allo 0958168912 da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 14) e al 3281742045 tutti i giorni tranne domenica e festivi (solo tramite messaggi whatsapp dalle 15 alle 18). Biglietti: € 12 euro, € 10 per studenti, over 65 e gruppi di almeno 6 persone. Z? Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici, 6 – 95129 – Catania.