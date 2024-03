Spettacolo “Ma non avevamo detto «per sempre»?”

poltronissime € 25; poltrone € 20; distinti € 15 Ridotti: over 65, under 18, studenti universitari

Lei razionale e affidabile, lui artista incompreso con la testa tra le nuvole. Insomma una coppia male assortita che dopo 30 anni di matrimonio prova a dirsi addio.... al Teatro Metropolitan di Catania per “Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” sabato 23 e domenica 24 marzo (sabato alle ore 17.30 e alle ore 21, domenica alle ore 17.30) arrivano Antonio Catania e Tiziana Foschi diretti da Antonio Pisu in “Ma non avevamo detto «per sempre»?”, commedia scritta da Tiziana Foschi e prodotta da Nicola Canonico per la GoodMood.

INFORMAZIONI. Biglietti: poltronissime € 25; poltrone € 20; distinti € 15. Ridotti: over 65, under 18, studenti universitari. Info e prevendita: botteghino del Teatro Metropolitan (via Sant’Euplio 21 a Catania). Tel 095322323 - 337951927.