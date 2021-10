Prezzo non disponibile

Sabato 23 ottobre al Castello Ursino di Catania, in scena lo spettacolo di e con Vincenzo Pirrotta. Palermo, luogo dell’anima raccontato in una sorta di “concerto per voce sola”. La “voce sola” è quella di Vincenzo Pirrotta autore, regista e protagonista di Malaluna nuova, il suo spettacolo dedicato alla città e alla sue tante facce.

Lo spettacolo Malaluna Nuova, con le musiche di Emanuele Esposito e Charlie Di Vita, eseguite dal vivo da quest’ultimo, va in scena sabato 23 ottobre al Castello Ursino di Catania, alle ore 21 (info allo 095530153), in una serata organizzata da Artelè srl nell’ambito di Catania Summer Fest.

Una serata in cui addentrarsi in “Malaluna”, spazio apparentemente reale che offre l’occasione per fare un viaggio dentro la città di Palermo attraverso racconti duri che vogliono produrre sulla scena una riflessione poetica sulla speranza umiliata di questa città e del suo hinterland senza ricorrere ad immagini stereotipate, false e senza alcuna rimozione.

