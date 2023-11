Spettacolo 'Marx esiste?'

Prezzo non disponibile

Da chi aspettarsi il cambiamento? A chi credere? A Marx o a Santa Rita? Per Dina Saltalanascita, protagonista di Marx esiste? , nuovo lavoro della drammaturga e regista siciliana di fama internazionale Lina Prosa, niente va trascurato, è bene avere fiducia nello stesso tempo nel miracolo e nella rivoluzione.

La pièce debutta, in prima assoluta nazionale, venerdì 17 novembre ore 21 (replica sabato 18 novembre, ore 21) al Piccolo Teatro della Città di Catania. Protagonista Aurora Falcone nei panni, appunto, di Dina Saltalanascita, creatura femminile che viene dal basso, dalla periferia, che come tante donne della sua condizione, per vivere è costretta a fare salti mortali, anche fisicamente.

Il progetto è prodotto da MigraTeatro-Palermo e Associazione Arlenika ETS ed è “dedicato ai combattenti degli anni settanta e ai giovani del 2050” (come recita il sottotitolo).

Le luci sono di Marcello D'Agostino, i costumi di Anna Barbera. Piccolo Teatro della Città info 095530153, biglietto 15 euro (ridotto universitari). Catania - via Federico Ciccaglione, 29.