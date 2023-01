Spettacolo 'Mine vaganti' al Teatro ABC

Un altro grande evento per la stagione di prosa “Turi Ferro” al Teatro ABC di Catania. Dopo “I Vicerè”, da sabato 14 gennaio sarà in scena “Mine vaganti”, con Francesco Pannofino e Iaia Forte, per la regia di Ferzan Ozpetek, che ha adattato per il teatro uno dei suoi capolavori cinematografici.

“Mine Vaganti” ha infatti ricevuto 2 David di Donatello, 5 Nastri d’Argento, 4 Globi d’Oro, il Premio Speciale della Giuria al Tribeca Film Festival di New York e i Ciak d’Oro come Miglior Film. Adesso arriva in teatro con un super cast.

Oltre a Francesco Pannofino e Iaia Forte, in scena ci saranno Erik Tonelli, Carmine Recano, Simona Marchini e, in ordine di apparizione, Roberta Astuti, Sarah Falanga, Mimma Lovoi, Francesco Maggi, Luca Pantini e Jacopo Sorbini.

Lo spettacolo - prodotto da Nuovo Teatro in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana, sarà in scena al Teatro ABC di Catania sabato 14 gennaio (ore 21), domenica 15 gennaio (ore 18), venerdì 20 gennaio (ore 21), sabato 21 gennaio (ore 17.30 e 21), domenica 22 gennaio (ore 18).