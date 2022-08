Spettacolo 'I moschettieri'

Sabato 3 settembre, alle ore 20.30, presso il Polo educativo Spazio 47- Èbbene - Stella Polare di via Villascabrosa 128 A, andrà in scena lo spettacolo teatrale I Moschettieri di Roberta Amato, per la regia di Nicola Alberto Orofino, con Egle Doria, Gianmarco Arcadipane, Luigi Nicotra e Vincenzo Ricca.

Lo spettacolo teatrale fa parte del ricco programma Palcoscenico Catania- la bellezza senza confini, finanziato e promosso dal Ministero della Cultura con l’obiettivo di portare lo spettacolo dal vivo nei quartieri periferici della città. Una collaborazione intensa, quella tra l’associazione socio-culturale Madé, l’Hub Spazio 47, Fondazione Èbbene e Fondazione Stella Polare, per portare a San Cristoforo il teatro e accompagnare giovani, famiglie e cittadini a vivere l’arte nella sua dimensione totalizzante: l’arte che accende riflessioni, l’arte che aggrega, l’arte che restituisce bellezza e ci guida a costruire pensiero critico.

Lo spettacolo è gratuito per i residenti del quartiere. Per i non residenti che vorranno assistere allo spettacolo è previsto un biglietto di 10,00 €. Qui il link per l’acquisto del biglietto: https://bit.ly/ticketspettacolo. Un contributo economico importante non solo per rendere fruibile e gratuita l’arte per gli abitanti del quartiere di San Cristoforo, ma per intensificare un movimento culturale e partecipato tra cittadini provenienti da quartieri diversi della città.