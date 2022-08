Spettacolo 'Nati in Bianco e Nero'

Venerdì 5 agosto al Parco Princessa di Santa Venerina, in scena il “piccolo involontario varietà” con gli attori Emanuele Puglia e Cosimo Coltraro. Una riproposizione in chiave moderna dei numeri che hanno fatto la storia dell’intrattenimento italiano.

C’è tutto questo in Nati in bianco e nero - Piccolo, involontario Varietà, lo spettacolo che vede insieme la premiata coppia di attori formata da Emanuele Puglia e Cosimo Coltraro e che va in scena venerdì 5 agosto, alle 21, al Parco Princessa di Santa Venerina, in provincia di Catania.

Prodotta dall’Associazione Città Teatro, la pièce è stata scritta dallo stesso Emanuele Puglia e vanta l’accompagnamento musicale alla fisarmonica digitale del maestro Anselmo Petrosino, nonché la voce fuori campo di Luca Micci, l’impianto scenico di Vincenzo La Mendola e i costumi delle Sorelle Rinaldi.

In scena, i due attori rievocano alcune tra le coppie comiche più celebri a cavallo tra gli Anni 60 e 70 (Franco e Ciccio, Ric e Gian, Cochi e Renato, Chiari e Rascel) nonché quelle della cinematografia del passato come Stanlio e Ollio, attraverso un testo originale scritto appositamente per esaltare le potenzialità dei due protagonisti e offrire al pubblico qualche spunto di riflessione.