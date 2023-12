La capitale olandese, tollerante e disinibita, fa da humus all’incontro tra Tommaso e Queen all’interno di una vetrina della “red light street” nello spettacolo Una notte ad Amsterdam.

La pièce, prodotta da In Arte, è scritta da Giovanna Criscuolo e interpretata da Vincenzo Volo e dalla stessa autrice, con la regia di Federico Magnano di San Lio, va in scena sabato 9 dicembre (ore 21) e domenica 10 dicembre (ore 18) al Piccolo Teatro della Città di Catania.

La storia si svolge nella città conosciuta soprattutto per il quartiere a luci rosse e i coffee shop, meta da visitare almeno una volta per chi vuole trasgredire “legalmente”.

Attraverso un approccio buffo e divertente, i due personaggi vivono un maldestro ed esilarante appuntamento a pagamento durante il quale si concedono confessioni di natura intima e privata.

Tra timori, speranze, insoddisfazioni e solidarietà reciproca, Tommaso e Queen allacciano un “rapporto” bizzarro e inconsueto. Nonostante i preparativi e l’euforia dei familiari per il matrimonio da una parte e le strade affollate di Amsterdam e il susseguirsi di clienti dall’altra, Tommaso e Queen si rendono conto che, in fondo, sono solo due anime sole. Vincenzo Volo e Giovanna Criscuolo, dopo il successo di pubblico e critica dello spettacolo “La foto del turista”, tornano a lavorare in coppia proponendo un testo che alterna gag a momenti intensi.

Un testo che, comicamente, affronta due tematiche delicate sempre attuali, senza per questo ridicolizzarne o banalizzarne il contenuto. I due protagonisti dovranno fare i conti con i limiti di natura sociale che condizionano le loro scelte di vita.

La speranza di un cambiamento è il comune denominatore di due personaggi che, nonostante siano caratterialmente distanti, saranno legati da un sentimento puro germogliato da un rapporto che, seppur intimo, è decisamente lontano dall’essere fisico.

Info 095530153. Prezzo biglietto 15 euro.