Nuovo appuntamento con il progetto “Sicilia, Legge e Miseria: le radici dell’illegalità raccontate a Teatro in quattro serate”, curato dall’associazione culturale ABC nell’ambito della manifestazione “Palcoscenico Catania, la bellezza senza confini”, promossa dall’Amministrazione comunale di Catania.

Sabato 30 settembre 2023, alle ore 21,00, andrà in scena nel Teatro dell’Istituto Comprensivo Di Guardo - Quasimodo, in via Stefano Vitale a San Giovanni Galermo, lo spettacolo “Omini, Ominicchi e Quaquaraquà!” diretto da Antonello Capodici, con Salvo ed Eduardo Saitta, Francesca Ferro, Francesco Maria Attardi, Antonello Capodici, Fabio Costanzo e Alfio Belfiore in scena. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Lo spettacolo sarà preceduto il giorno prima - venerdì 29 settembre, alle ore 19 - da un incontro di testimonianza civile e culturale dal titolo “La Mafia non esiste!”, a cura della’Associazione ABC, sempre nel Teatro dell’Istituto Comprensivo Di Guardo - Quasimodo. Saranno presenti gli attori dello spettacolo.